AlDamir bi-monthly megazine published in Chile since 2001 has kindly translated and published Sani Meo’s December 2018 column “A Message of Pride and Hope from Palestine.” Below is how the article appeared in Al Damir

Fundador de Revista This Week in Palestine:

“ESTAMOS ORGULLOSOS DE

CONTAR POR 20 AÑOS LA

HISTORIA DE PALESTINA”

Era fines de noviembre de 1998 cuando estacioné mi pequeña camioneta frente a la encuadernación de Abu Ali, al norte de Jerusalén, para recoger el primer número de la revista This week in Palestine (TWiP). No sabía que veinte años después todavía estaría recogiendo las copias de la revista de la imprenta, a cien metros de la encuadernación de Abu Ali.

La idea se le ocurrió a un amigo, el Dr. Ghassan Khatib, quien pensó que, con la llegada del tercer milenio, muchos turistas visitarían Tierra Santa, y que, por lo mismo, sería bueno tener una publicación en inglés para informarles dónde ir, qué hacer, cuándo y dónde se llevarían a cabo los servicios de oración. Además, podría incluir algo sobre Palestina, la nación naciente. El Dr. Khatib creía que, como empresa de diseño y gestión de impresión, podíamos asociarnos con él para este proyecto. Nosotros aceptamos el desafío. Así es como esta publicación nació hace dos décadas con una amplia variedad de temas sobre Palestina. Un par de años después, nos separamos amigablemente del Dr. Khatib y continuamos por nuestra cuenta. Con gran humildad, debemos admitir que This Week in Palestine es una historia de éxito. La revista ha sobrevivido innumerables desafíos; incluyendo incursiones militares que duraban semanas, donde no podíamos ingresar a nuestras oficinas; ataques cibernéticos; depresión económica; y una reda da las 4:00 de la mañana en junio de 2014, donde doce soldados israelíes confiscaron todas nuestros computadores y servidores.

This Week in Palestine se ha vuelto más fuerte con cada edición publicada y hemos logrado continuar nuestro trabajo por veinte años sin saltarnos ningún número. Naturalmente, este logro ha sido posible gracias a un grupo de personas que cree en este proyecto y cuyo objetivo es promover y documentar Palestina. Un equipo compuesto por un editor que envía mensajes a las 2:45 de la madrugada para discutir sobre cierto artículo; un director de arte, Taisir Masrieh Hazboun, quien no solo ha sido la mente creativa detrás del diseño de TWiP por dos décadas, sino que también ha estado presente para discutir las pequeñas y grandes ideas y los planes estratégicos. Un equipo que de manera frecuente ha trabajado por meses sin recibir sueldo. En resumen, una familia que, a pesar de todo, se ha mantenido unida y continúa dando lo mejor de ellos.

Dejando los sentimientos y emociones de lado, This Week in Palestine es también una marca nacional bajo la cual se han comercializados muchos productos, como diarios y pósters anuales. Esta marca refleja orgullo y esperanza. Orgullo de ser palestino, con una cultura suficientemente sólida como para repeler cualquier ataque a nuestra identidad, y esperanza de tener una Palestina totalmente independiente, que sea democrática, liberal y laica.

Durante nuestros 20 años de existencia hemos recibido innumerables comentarios de nuestros lectores. Sin embargo, los dos mensajes enviados por palestinos que viven en la diáspora que se reiteran en el tiempo son: “Ustedes nos conectan con Palestina” y “Ustedes hacen que sintamos orgullo de nuestras raíces”.

Con respecto a los planes futuros, nuestro desafío es construir un portal que contenga miles de publicaciones escritas en forma profesional y artículos clasificados por categorías sobre Palestina y sus habitantes. Además, deseamos tener un buen número de artículos disponibles en español.

Finalmente, les deseamos a todos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo ¡Larga vida a Palestina!

Sani Paul Meo

Editor This Week in Palestine

GENTILEZA BANK OF PALESTINE